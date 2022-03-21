Из-за войны в Украине растут мировые цены на молоко

Стоимость молочных продуктов будет расти.

Война в Украине обрушила поставки кормов и удобрений для коров, поэтому цены на молоко быстро растут.

Об этом пишет Financial Times.

Вторжение России в Украину увеличит затраты на производство молока, поскольку обе страны являются ведущими экспортерами азотных удобрений и пшеницы, важного корма для крупного рогатого скота наравне с кукурузой и соей.

Отмечается, что рост стоимости кормов является большой проблемой для молочных фермеров, поскольку составляет 70-80% затрат. В сочетании с другими негативными факторами это уже привело к проблемам в пяти крупнейших экспортеров молока в мире.

Аналитик нидерландского агропромышленного банка Rabobank Майкл Харви заявил, что переработчики и пищевые компании уже подняли цены на молоко, однако потребители будут вынуждены снова столкнуться с повышением цен.

Ранее стало известно, что война России против Украины может повлечь за собой продовольственные проблемы. Война оказывает непосредственное влияние на цены на зерно, удобрения и корма. Отмечается, что продовольственный кризис уже привел к росту цен и к усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.