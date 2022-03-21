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Сервис "Приват24" возобновил работу

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Сервис "Приват24" возобновил работу

УНИАН

Платежи и услуги снова доступны украинцам.

Команда IТ специалистов "ПриватБанка" завершила настройку резервных мощностей банка. Сервис "Приват24" работает в обычном режиме.

Об этом утром 21 марта сообщили в банке.

"Команда IТ специалистов ПриватБанка за трое суток работы в режиме 24/7 завершила внедрение резервных мощностей для бесперебойной работы сервисов банка", — отметил регулятор.

Напомним, что 20 марта 2022 года ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

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