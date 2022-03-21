Оккупантам не удается обойти Николаев в направлении Одессы — британская разведка

За последнюю неделю эти силы мало продвинулись.

Войска России пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но это у них не получается.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Русские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад, в сторону Одессы. За последнюю неделю эти силы мало продвинулись", – говорится в сообщении британской разведки.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что блокада украинского побережья усугубит гуманитарную ситуацию, ведь это препятствует доставке жизненно важных грузов населению.

Ранее стало известно, что по данным британских разведчиков, российские войска попытаются снова взять столицу в ближайшие недели.

"Киев остается главной военной целью России", — отметили в разведке.

В пятницу, 18 марта, в Минобороны РФ заявили, что они запустили гиперзвуковые ракеты по военному составу боеприпасов на западе Украины, уничтожив здание в украинском селе Делятин. Вероятнее всего, речь идет об ударах по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области.

Впоследствии в США подтвердили, что Россия впервые запустила гиперзвуковые ракеты по объектам Украины. В США утверждают, что у РФ было две цели использования ракеты: опробовать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.

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