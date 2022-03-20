При попытке наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка — Генштаб

При попытке наступления на Киев оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка — Генштаб

Также подразделения противника остаются отрезанными от снабжения горючего и продовольствия.

Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка.

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Об этом 20 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины по отдельным направлениям в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", — говорится в сообщении.

Напомним, в России для пополнения оккупационных войск началась скрытая мобилизация, однако желающих погибнуть на войне в Украине немного.