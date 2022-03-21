Два одессита пытались передать врагам данные об ВСУ

Мужчин задержали бойцы нацгвардии и доставили в полицию.

В Одесской области двое граждан собирали информацию о боевых позициях и блокпостах украинской армии.

Эти показания они планировали продать оккупантам, но не успели, их обнаружили нацгвардейцы. Об этом сообщается на Facebook-странице Национальной гвардии Украины.

Украинские защитники остановили двух мужчин на блокпосте, чтобы проверить документы и смартфоны. Как оказалось, не зря. В телефоне одного из мужчин нашли переписку с россиянами, в которой отмечено, что задержанный должен передать секретные материалы за денежное вознаграждение. Оба изменники уже переданы в полицию.

Также, в этот же день, нацгвардейцы задержали еще двоих мужчин. Эти также пытались пересечь блокпост, но имели при себе несколько паспортов России и Украины и около 25 тысяч долларов наличности. Еще у них нашли блокноты и карты с разными пометками. Что именно на них отмечено, они объяснить не смогли, поэтому за них взялось СБУ.

Напомним, что недавно в Одесской области задержали 31-летнего изменника, который сотрудничал с российскими оккупантами.

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