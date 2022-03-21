Двоє одеситів намагались передати ворогам дані про ЗСУ

Чоловіків затримали бійці Нацгвардії та доправили до поліції.

На Одещині двоє громадян збирали інформацію про бойові позиції та блокпости української армії.

Ці свідчення вони планували продати окупантам, але не встигли, їх виявили нацгвардійці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

Українські захисники зупинили двох чоловіків на блокпості для того, щоб перевірити документи та смартфони. Та як виявилося, не дарма. В телефоні одного з чоловіків знайшли переписку з росіянами, в якій зазначено, що затриманий повинен передати секретні матеріали за грошову винагороду. Обох зрадників вже передали до поліції.

Також цього ж дня нацгвардійці затримали ще двох чоловіків. Ці також намагалися перетнути блокпост, але мали при собі декілька паспортів Росії і України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. Ще у них знайшли блокноти та карти з різними помітками. Що саме на них позначено, вони пояснити не змогли, тож за них взялася СБУ.

Нагадаємо, що нещодавно на Одещині затримали 31-річного зрадника, який співпрацював із російськими окупантами.

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