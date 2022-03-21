Польша начала готовиться к вероятному нападению России — экс-посол Украины

Поляки очень помогают Украине и украинцам, которые вынуждены были уехать из-за нападения РФ.
Польша понимает все угрозы со стороны России, поэтому уже готовится к вероятной атаке государства-агрессора.
Об этом сказал бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире 24 канала.
"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – сказал Дещица.
По его словам, Варшава понимает, что "лучше помочь Украине и не допустить приближения российских войск к границам с Польшей". Дипломат не уточнил, о какой именно помощи идет речь.
Он также опроверг фейк РФ, что Польша якобы хочет забрать Западную Украину. По его словам, это не имеет ничего общего с реальностью.
"Реальность – поляки помогают Украине, прибывшим в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская нарация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – добавил Дещица.
Напомним, в Польше создали украиноязычное радио, где будет сообщаться оперативная информация.
Как сообщалось, украинец на границе с Польшей порезал российским фурам колеса.
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