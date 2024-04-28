Сикорский оценил возможность нападения Путина на Польшу

В Польше "ничуть не удивятся," если РФ решится напасть на страну.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью BILD.

"Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы ничуть не удивимся. Россия проигрывает, потому что мы, Запад, гораздо сильнее России. Сегодня Украина борется не сама. В отличие от прошлых лет, мы не будем бороться в одиночку", – сказал он.

В то же время, по его словам, немецких политиков, похоже, устраивает, что Россия будет готова к нападению только через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия.

"Путин реагирует только на давление, на жесткие аргументы грубой силы", — добавил глава МИД Польши в интервью BILD.

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Он заявил, что войны никогда не идут в одном направлении, их приток и отток время от времени меняются.

"У нас есть выбор: либо у нас есть победившая русская армия за пределами Украины, либо победившая русская армия на границе с Польшей. И тогда Путин поступит так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны. Лучше остановить Путина в Украине, в 500-700 км.

Ранее мы писали, что Польша понимает все угрозы со стороны России, а потому уже готовится к вероятной атаке государства-агрессорки.

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