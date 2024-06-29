Наступ РФ на Харківщину: ДБР перевірить дії генерала Содоля – ЗМІ

Державне бюро розслідувань перевірить дії командувача Об'єднаних сил ЗСУ, керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах

"ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку", - повідомляє УП.

В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.

Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".

Кротевич у своєму листі до ДБР ствержує, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль (у квітні 2024 - ред.) почав віддавати "незрозумілі накази" 12-й бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Нагадаємо, в "Азові" зробили нову гучну заяву про відповідального за провальну оборону Харківщини.

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