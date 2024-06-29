34-річна донька Шварценеггера вагітна втретє – ЗМІ

Донька актора та політика Арнольда Шварценеггера – письменниця Кетрін – очікує на третю дитину.

Про це інсайдер повідомив іноземному виданню PEOPLE. 34-річна зірка разом з чоловіком, актором Крісом Праттом поки що офіційно не коментують інформацію. Втім, днями Кетрін хизувалася спільним відпочинком з родиною. Зокрема, у фотоблогу письменниця показувала, як її двоє донечок їздять верхи на коні. Щоправда, донька Шварценеггера повернулася до камери спиною.

Кетрін Шварценеггер з доньками / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Доньки Кетрін Шварценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Чоловік Кетрін Шварценеггер з донькою / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

"Речі, які роблять мене щасливою: похмурий ранок, а потім відвідування стайні", - підписала знімок Кетрін.

Зазначимо, дочка Арнольда Шварценеггера почала зустрічатися з Крісом Праттом 2018 року, а вже в червні 2019 пара зіграла весілля. Так, зараз закохані виховують двох доньок – 3-річну Лайлу Марію та 2-річну Елоїзу Крістіну. Втім, для Кріса це вже буде четверта дитина, адже у нього є син від попередніх стосунків з акторкою Анною Фаріс.

Нагадаємо, нещодавно коханка екса Лорак також повідомила про вагітність. Так, блогерка вже опублікувала позитивні тести на вагітність. Проте є дещо, що обурило Мурата Налкакіоглу.

Читайте також: