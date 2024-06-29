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Повернення 10 полонених з РФ до України: Зеленський показав відео

Повернення 10 полонених з РФ до України: Зеленський показав відео

Українці, які 28 червня повернулися з російського полону / Фото: Володимир Зеленський

Десять громадян України, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому.

Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення 10 українських полонених додому. Їхній обмін відбувся 28 червня. 

Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Додому повернулися:

  • Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу — захоплений у Криму ще 2021 року;
  • Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, перебували в полоні від 2017–2018 рр;
  • Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
  • Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова – цивільні, захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.

Нагадаємо, 10 українців, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому. Деякі з них потрапили у застінки РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

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