Повернення 10 полонених з РФ до України: Зеленський показав відео

Десять громадян України, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому.
Президент України Володимир Зеленський показав перші хвилини після повернення 10 українських полонених додому. Їхній обмін відбувся 28 червня.
Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.
Додому повернулися:
- Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу — захоплений у Криму ще 2021 року;
- Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, перебували в полоні від 2017–2018 рр;
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
- Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова – цивільні, захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.
Нагадаємо, 10 українців, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому. Деякі з них потрапили у застінки РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.
Читайте також провідні новини дня:
- Чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт: командир ЗСУ відверто відповів
- "Чорні схеми" Тищенка: скандал набирає обертів — за що ще можуть посадити нардепа
- Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику