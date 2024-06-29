Прапор України замайорів на території Росії – відео

Військові ЗСУ встановили прапор України на території країни-агресорки.
Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил встановили прапор України в одному в одному з населених пунктів Росії.
Про це повідомила пресслужба бригади.
Бійці розповіли, що стяг встановили за допомогою дрону та показали відео.
Нагадаємо, в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото).
Читайте також провідні новини дня:
- Чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт: командир ЗСУ відверто відповів
- "Чорні схеми" Тищенка: скандал набирає обертів — за що ще можуть посадити нардепа
- Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику