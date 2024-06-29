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Прапор України замайорів на території Росії – відео

Прапор України замайорів на території Росії – відео

Прапор України / Фото: Unsplash

Військові ЗСУ встановили прапор України на території країни-агресорки.

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил встановили прапор України в одному в одному з населених пунктів Росії. 

Про це повідомила пресслужба бригади.

Бійці розповіли, що стяг встановили за допомогою дрону та показали відео.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку з'явилися прапори України (фото).

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