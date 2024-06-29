Чи може ТЦК відібрати водійська права: роз'яснення

Обмежити у праві керування автомобілем або вилучити водійське посвідчення можна лише за рішенням суду.

Військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої дані до 16 липня, в іншому разі вони ризикують залишитися без водійських посвідчень.

Заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Василь Фризюк розповів нюанси, передає Суспільне.

Як пояснив Фризюк, якщо військовозобовʼязаний не виконав вимогу територіального центру комплектування, то за їхнього подання суд може ухвалити рішення тимчасово обмежити її в керуванні транспортним засобом.

"Звичайно, воно може бути оскаржене за встановленим порядком, але підлягає негайному виконанню. Діятиме воно до моменту виконання людиною вимог ТЦК або до закінчення особливого періоду, тобто воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

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Однак рішення в праві керування транспортним засобом виключно за рішенням суду.

"Наразі не передбачено інші відповідальності за не оновлення персональних даних, крім адміністративної. При цьому немає якоїсь межі, скільки людина має сплачувати штраф. Тобто за кожен раз, коли будуть виявляти порушення, треба сплачувати цей штраф", — додав представник ТЦК.

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Нагадаємо, після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

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