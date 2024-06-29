Американський генерал озвучив, за яких умов завершиться війна в Україні

Війна в Україні може зваршитися лише за умови, якщо російський президент Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримувати окуповані території.

Таку думку висловив екскомандувач контингентом американського євроатлантичного контингенту на Європейському континенті американський генерал Веслі Кларк в етері Еспресо.

"Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди? Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує", - сказав генерал.

Кларк впевнений, що Путін не вдасться до ядерного сценарію. В іншому разі, США доведеться відповісти належним чином.

"Ситуація в Україні відрізняється ядерною компонентою. Втім цей козир на руках не лише Росії, адже США, Франція і Велика Британія також мають ядерну зброю. Розмахуючи ядерною картою, Путін повинен визнати ядерний потенціал іншої сторони. Якщо він заявляє, що хоче йти до кінця, то повинен пам'ятати, що сталося з Адольфом Гітлером. Путін повинен зрозуміти, що немає жодних підстав для продовження цієї війни. Їх не було і з самого початку", - наголосив американський генерал.

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Він наголосив і на тому, що Україна ніколи не була військовою загрозою для Росії.

"Народ України просто хотів мати змогу обирати свій власний шлях. Якби у Путіна була світла голова і він розумів би розклад 21 століття, Україна і Росія могли б бути партнерами вже сьогодні. Натомість він обрав хибний шлях, що базується на фальшивій історії і привабливості російського імперіалізму, якому немає місця у 21-му столітті", - підсумував він.

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Додамо, у країн НАТО є ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до можливого збройного конфлікту з Росією.

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