Обама підтримав Байдена після провальних дебатів

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама став на захист чинного американського лідера Джо Байдена після критики у кандидати в президента Дональда Трампа.

Про це Обама написав в соціальній мережі X.

"Погані вечори дебатів трапляються. Повірте, я знаю", – написав Обама, намагаючись показати відмінність у поглядах обох кандидатів.

Ексочільник Білого дому наголосив, що що перші президентські дебати не змінили його ставлення до виборів 2024-го.

"Але ці вибори - це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду, хто знає, що добре, а що погано, і донесе її до американського народу прямо - і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди. Минула ніч цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді", – наголосив Барак Обама.

Дебати Байдена і Трампа

У США 27 червня відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Саме експрезидента назвали переможцем дебатів 67% глядачів, а чинного главу держави - 33%. Саме для нього обговорення виявилися провальними.

Втім, у команді очільника білого дому наголошують, що Байден "не виходить" із боротьби за посаду президента США на виборах 2024 року. Але "невпевнений" виступ кандидата від демократів Джо Байдена викликав сумніви у деяких членів партії і розмови про можливу необхідність його заміни.

Своєю чергою, Дональд Трамп позловтішався над провальними дебатами Байдена. Зокрема, він назвав 81-річного Байдена "корумпованим" і некомпетентним. Мовляв, справа далеко не у його віці.

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