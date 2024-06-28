У провальних дебатах Байдена проти Трампа був сенс: дипломат зробив сміливе припущення

Ранні дебати між кандидатами у президенти США Джо Байденом і Дональдом Трампом не були обов'язковими, а їх результат був очевидним ще до початку. Однак те, що політтехнологи демократів ініціювали їх попри всі ризики для свого кандидата, може свідчити про важливий прихований сенс.

Про це розповів голова правління Українського кризового медіацентру, експосол України у США Валерій Чалий в ефірі "Еспресо".

За словами Чалого, перше питання, яке треба задати – чому такі ранні дебати відбулися за ініціативи демократів.

"Відверто кажучи, я сам собі намагався відповісти на це питання. Коли дебати оголошувалися, була інша ситуація. Мабуть, після всіх тих судових процесів хотілося вивести кандидата Дональда Трампа на ці дебати. Можливо, такий був задум", – зазначив дипломат.

На його думку, політтехнологи демократів "реально провалилися", тому що ситуація напередодні дебатів змінилася, вони це знали, але все одно зробили цей крок.

"Це не були обов'язкові дебати. Відомо, що навіть, коли планується боксерський поєдинок, розпродаються квитки, буває так, що бій скасовується чи переноситься", – нагадав Чалий.

Дипломат пояснив, що обов'язкові дебати будуть напередодні виборів – у вересні. Тому лишається загадкою, чому ранні дебати відбулися, якщо їх результат, а точніше враження від них, прогнозовано й однозначно було не на користь Джо Байдена. Він додав, що такі прогнози робили всі американські ЗМІ.

"До речі, це ще одне питання, чому всі американські ЗМІ зробили акцент на вираженні, а не на змісті та всіх питаннях, які турбують американського виборця. Мені здається, це був якийсь тест, якийсь пробний камінь, який вирішили зробити раніше, щоб мати час для деяких важливих рішень в кампанії", – припустив Валерій Чалий.

Нагадаємо, у Байдена відповіли, чи зійде він з передвиборчих перегонів. Колишній прессекретар Байдена Джен Псакі заявила, що балачки навколо подальшої участі Байдена у виборах відволікатимуть його команду від боротьби з Трампом.

Читайте також: