Нова заява Зеленського про війну: що буде далі — огляд

Усі деталі гучних заяв про мирні переговори і про те, що роблять зараз в Україні та світі, аби війна закінчилась.

Президент України Володимир Зеленський зробив нову гучну заяву щодо закінчення війни. Український лідер публічно заговорив про те, що відбувається на полі бою і що потрібно зробити зараз, аби зупинити агресію РФ. Без перемовин, схоже, вже не обійтися – про це все більше і більше говорять у світі. Але Росія продовжує грати на публіку, говорячи про бажання миру, паралельно висуваючи ультиматуми. Водночас журналістам стало відомо, що Росія насправді попросить за завершення війни.

Усі деталі гучних заяв про мирні переговори і про те, що роблять зараз в Україні та світі, аби війна закінчилась, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Гучна заява Зеленського

На Глобальний Саміт миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, вперше зібралася така велика кількість лідерів, прем’єрів і міністрів різних країн світу. Результатом цієї зустрічі став підсумковий документ, під яким свої підписи поставили представники понад 80 країн світу, при цьому лідери різних країн продовжують приєднуватися до комюніке.

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Але наступна сходинка - другий Саміт миру. На перший - Росію не кликали, на другий, кажуть, доведеться. В кінці комюніке йдеться про потребу “залучення та діалогу між усіма сторонами”. Тобто, що треба також залучити й Росію, яку не названо конкретно. Але сигнал цілком зрозумілий – без Росії не вийде.

На підготовку є кілька місяців, подейкують, нове зібрання може відбутися ще навіть до виборів президента у США. Днями президент України зробив нову гучну заяву про те, що зараз має зробити наша держава спільно з партнерами, аби закінчити війну, бо на полі бою багато вбитих і поранених.

"У нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців. Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами Формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію РФ”, - заявив Зеленський.

Ультиматум Путіна

Однак, Росія – в своєму репертуарі: за день до Саміту Путін висунув черговий ультиматум Україні. Мовляв, віддайте 4 області, Крим, виводьте війська, відмовтесь від НАТО.

Цю заяву всі назвали божевільною, зазначивши, що на умови Путіна ніхто не погодиться, а війна на таких умовах ніколи не закінчиться, хіба тимчасово заморозиться, як це вже було. Українські та західні посадовці назвали так звані “мирні ініціативи” Путіна “профанацією” і спробою виграти час для нарощування військового потенціалу.

Днями Bloomberg випустив у світ нову гучну статтю, в якій йдеться про те, що навряд чи Путін готовий завершувати війну переговорами, обмежуючись отриманням вже завойованих територій. “Мирна” пропозиція кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо України несерйозна. Втім, війни не завжди закінчуються справедливо.

Як пише Bloomberg, цілком ймовірно, що певна форма територіальних поступок стане частиною домовленого припинення війни, яку розпочав Путін, але це має бути рішення України.

“Для Путіна абсурдно вимагати таких поступок до початку переговорів. Ба більше, якщо переговори колись почнуться, до пропозицій Путіна слід ставитися з крайнім скептицизмом. 9 із 10 українців кажуть, що не довіряють йому, і вони мають рацію: він має бездоганний досвід використання переговорів для перегрупування та планування наступного нападу”, - йдеться у публікації.

Спроби перемовин вже були

Путін вже робив вигляд, що хоче закінчити війну, 28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабної російської війни. Перша спроба поговорити з ворогом обличчям до обличчя, її організовує телефонним дзвінком до Зеленського самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Переговори пропонує російська сторона, але звучать ці пропозиції теж як ультиматуми.

До Гомеля українська делегація тоді летить через Польщу, бо саме з півночі, з території Білорусі, в цей самий час російські війська все ще намагаються окупувати Україну.

Росіяни привозять чернетку так званої мирної угоди чи, точніше кажучи, капітуляції, бо це саме вона і ніхто її підписувати не збирається. Після двох наступних раундів у березні - теж в Білорусі розмову вирішують перенести до Туреччини.

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29 березня 2022 року. Стамбул. Остання реальна спроба покласти край війні дипломатичним шляхом - тепер на території президента Ердогана, якому теж подобається роль миротворця. З російського боку помітних зусиль докладає олігарх Абрамович, по його майну вже встигли вдарити антиросійські санкції. Умови, які тоді озвучила українська делегація на чолі з Давидом Арахамією, відрізнялися від нинішнього мирного плану Зеленського.

Зокрема, прозвучала теза про відмову від вступу в НАТО в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки. Статус Криму мали обговорювати на рівні президентів протягом наступних 15 років, Україна мала б зобов'язатися не повертати півострів військовим шляхом.

Українські перемовники роблять дуже обережні заяви на камери, адже розуміють як це сприйматимуть на батьківщині. Росії цього мало. Відчувши готовність до поступок, Кремль вимагає затвердити російську мову другою державною і скоротити - в неприйнятний для України спосіб - українські Збройні сили.

Потім Путін скаржитиметься: мовляв, тодішній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон особисто зіпсував нагоду домовитися. Але заяви про те, що росіяни не готові до переговорів - так само, як від британців, звучали й від американців, зокрема особисто від держсекретаря Ентоні Блінкена.

Формула миру Зеленського

30 вересня 2022 року на сайті президента України оприлюднено рішення РНБО з красномовним пунктом номер один: констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тієї ж осені, під час саміту "Великої двадцятки" в Індонезії, Зеленський оприлюднив Формулу миру з десяти пунктів.

"Радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії, і компенсація збитків, протидія екоциду, гарантії безпеки для України і фіксація закінчення війни", - такі пункти озвучив український президент.

"Мирні пропозиції” від інших держав

Саме на основі української Формули миру почали готувати Глобальний саміт миру в Швейцарії. Але далі стартував парад проросійських ініціатив.

Після ухвалення в ООН української резолюції про принципи мирного врегулювання, у річницю російського вторгнення свій так званий "мирний план" оприлюднив Китай, який від початку російської агресії ще в 2014 тримався нейтралітету і демонстративно не помічав порушення міжнародного права Росією. Китайський план - тримається одразу на двох стільцях: хоча Пекін і закликає поважати суверенітет України, водночас наполягає на знятті антиросійських санкцій і негайному припиненні вогню, без виведення російських військ з української землі.

За кілька місяців по тому, у травні 2023 року, ще один мирний план оприлюднюють шість лідерів країн Африки. Від України вимагають негайних переговорів з Росією, попри те, що російські війська залишаються на українській території. Таким чином Кремль отримує альтернативи українському плану - наче, і не написані власною рукою, але за духом - проросійські.

Кандидат у президенти і колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє завершити війну за добу, щойно стане президентом, натякаючи, що Україну треба просто примусити до поступок. Цей погляд розділяє одіозний мільярдер Ілон Маск.

В Європі заговорили “адвокати” Путіна, які переконують: мир запанує, щойно припинити постачати Україні зброю. Це угорський прем'єр Орбан і словацький прем'єр Фіцо.

Що про перемовини думають українці?

Кілька тижнів тому Bloomberg опублікував ще одну цікаву статтю, в якій йдеться, що до перемовин ще дуже далеко.

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Матеріал грунтується на опитуванні українців – від істориків до власників бізнесу – його провів оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, який підсумував: переважна більшість українців переконана, що довготривалий мир можливий тільки на умовах України.

У березні 2024 року Фонд Карнегі провів опитування серед українців про те, чого насправді хоче Росія від мирних переговорів з Україною. 91% з 2000 респондентів заявили, що Кремль хоче лише виграти час для підготовки до наступного нападу і лише 5% вважають, що Росія дійсно хоче закінчити війну. Ще 3% опитаних не впевнені в намірах російської влади, а 1% надали нестандартні відповіді.

При цьому Марк Чемпіон зазначає, що у бесідах з керівниками великого бізнесу і пересічними українцями його співрозмовники висловлювали схожі погляди – війна має закінчитися якнайшвидше, але на таких умовах, які гарантують, що Росія більше не наважиться зазіхати на українські території. Тому російські умови про відмову від значної території та вступу в НАТО неприйнятні для українського суспільства.

Натомість люди вважають, що Україна повинна нарощувати свою обороноспроможність, щоб протистояти російській загрозі. Це буде можливо за умови, що і Захід, і українці розуміють ставки й готові зробити все можливе, щоб перемогти. Пусті розмови про це коштуватимуть тисяч життів і безглуздих руйнувань. І принаймні українська сторона це, здається, розуміє, вважає автор статті.

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Нагадаємо, Україна вже розпочала переговори щодо місця проведення другого Саміту миру. З великою часткою вірогідності такий саміт може відбутися в одній з країн Глобального Півдня.

Одразу три безпекові угоди! Результати Саміту ЄС!

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