Де можуть провести другий Саміт миру: в Офісі президента дали відповідь

Ігор Жовка повідомив, що влада України хоче провести другий Саміт миру до кінця року.

Україна, як заявив президент, вже розпочала переговори щодо місця проведення другого Саміту миру. З великою долею вірогідності такий саміт може відбутися в одній з країн Глобального Півдня.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ексклюзивному інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, в нас є розуміння щодо таких потенційних країн. І це тому, що з цими країнами ми вже провели певну роботу. Але давайте не полегшувати роботу агресору… У нас є низка країн, і можу сказати з великою долею вірогідності, що такий саміт може відбутися в одній з країн Глобального Півдня. І це було б логічно, тому що перший саміт відбувся в європейській державі, в нейтральній Швейцарії. Тепер, за логікою подій, цей саміт має відбутися в одній з країн Глобального Півдня. Яка це буде країна, побачимо. Це живий процес", – зазначив він.

За словами Жовкви, та країна, яка матиме честь провести другий саміт, безумовно, має вже на сьогоднішній день активно працювати.

"І низка таких країн вже є, і вони працюють. В тому числі ті з них, які були на першому Саміті миру. І, можливо, не всі з них були представлені на рівні президентів і прем’єр-міністрів. Але не можу розкривати навіть потенційний перелік цих країн, щоб в агресора не з'явилося шансів завадити його проведенню", – пояснив заступник керівника Офісу президента.

Ігор Жовква також розповів, від чого залежатиме проведення другого Саміту миру. Бо позиція міністра зовнішніх справ Швейцарії така, що він може статися ще до президентських виборів в США в листопаді цього року. Посадовець пояснив, наскільки взагалі це реально.

"Безумовно, вибори в США – це важлива подія, за якою слідкує весь світ. Але, мені здається, визначальним для дати проведення другого саміту є саме інтенсивність роботи в тематичних групах. Ви ж чули президента, який сказав, що другий саміт миру буде не через роки, а через місяці. Ось така установка України", – заявив він.

Ігор Жовка повідомив, що влада України хоче провести другий Саміт миру до кінця року. Він наголосив, що процес не має бути затягнутим.

"Україна, як ніхто, хоче якнайшвидше миру. Але ми точно не хочемо миру на основі так званого російського "визнання реальності", як вони про це кажуть. Президент сказав, що можна було б хоч завтра почати переговори з Росією – з однією дуже простою умовою: виведіть війська з території України. Але ми ж з вами бачимо, що навіть натяків про це немає. Навіть не задумується ніхто про це. Тому давайте тут не поспішати з якимись дедлайнами і датами", – сказав він.

Жовква додав, що треба відзначити Швейцарію за безумовно вдалу організацію першого Саміту миру.

"Надзвичайно висока особиста роль пані президента Амгерд в успішному проведенні саміту. Працювала уся її команда. Ми підтримуємо зараз зв'язок з її командою щодо оновлення списку по приєднанню нових країн", – наголосив він.

Швейцарія, за словами Жовкви, провівши в себе цей перший саміт, хоче мати, скажімо так, активну роль і в подальших подіях. Ми не заперечуємо, але треба робити конкретні дії, конкретні вчинки, чітко визначати свою позицію.

"Нам потрібні країни, які готові, якщо треба, дуже жорстко розмовляти з Російською Федерацією, говорити “ні”, бо мова російських ультиматумів закінчилась. Зараз говоритиме спільний голос світового співтовариства. На нашій стороні за підсумками саміту вже є більшість країн світу. І цей список точно зростатиме. Тому кожна країна, яка хоче брати активну участь в цьому процесі, має чітко визначити свою позицію", – резюмував заступник керівника Офісу президента.

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