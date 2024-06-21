У Харкові випускний відгуляли у бомбосховищі: щемливі фото та відео

У Харкові відбулись випускні за кілька десятків кілометрів від активних бойових дій. Попри постійні повітряні тривоги, навчальний процес там у розпалі - молодші класи попри літо продовжують навчатися, абітурієнти здають національні мультимедійні тести, а випускники - святкують випускні і самі себе називають поколінням стійких.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У Харкові національне тестування відбувається у протирадіаційному укритті, випускний - у бомбосховищі

Цьогоріч у Харкові понад 8 тисяч випускників. Не всі у місті. Але і для тих, хто вдома, і тих, хто на відстані влаштували свято.

"Ми не знімаємо ззовні місце, де відбуваються випускні. Вони під землею, де ні вікон, ні мобільного зв'язку. Тож на повідомлення про тривогу тут не відволікаються. Попри відсутність денного світла, тут світиться все і всі. І на годину, ніби повертається мирне життя", - каже кореспондентка ТСН.

Випускники у Харкові

Спочатку виходять одинадцятикласники-відмінники одного з районів міста. Вони вчилися головно дистанційно. Тож, радіють один одному. До них онлайн долучаються однокласники, що зараз в інших куточках країни і світу. Медалістів нагороджує мер.

Мер Харкова на випускному

У зеленій сукні нагороду отримує Каміла. Біля неї весь час, то тато, то мама, то вчителька. І всі дуже пишаються. Бо випускниця уже написала мультипредметний тест на 200 балів.

Влада ніжно обіймає маму. Бо та дуже хвилюється, а дівчина спокійна. ЇЇ, навіть, не бентежить те, що коли писатиме тест, то поки думає, що урочистості, де мала б отримати медаль, пропустить. Зараз сконцентрована на тестуванні. Воно триває 4 години, плюс перерва. Хвилювання на вулиці перериває тривога. Учасників оперативно ведуть у пункт тестування. Шлях до нього чималий. Усіх ведуть у школу, потім за школу і далі - під землю.

Місцеві освітяни, самі ж зізнаються, дуже забобонні. Вони не говорять в голос, про можливі проблеми зі світлом чи інтернетом. А своїх учнів, які під тривоги йдуть у школу, називають не безстрашними, а ті у кого величезне бажанням до знань.

Мультипредметний тест під тривогу стартує в протирадіаційному укриття. Випускний у бомбосховищі у самому розпалі.

Себе вони самі називають покоління стійких. Постійні тривоги ззовні, аж ніяк не впливають на настрій та атмосферу всередині. Але поміж посмішок та щасливий галас тут не забувають і про тих, завдяки кому, хай і під землею, можуть святкувати. Загиблих захисників України тут вшановують хвилиною мовчання.

Ірина Олександрівна шикує свій клас у фото-зоні. Бо у неї є для своїх випускників важлива місія.

"Ці два роки ми підтримували хлопців з 47 бригади. Там, де служить мій друг. І ці хлопці передали підписаний прапор учням 6 ліцею від 47 бригади. Ми його повісимо біля кабінету фізики і дякуємо захисникам. Що маємо можливість жити на своїй рідній землі", - каже вона.

Випускний у Харкові

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