Бал-маскарад: “бабуся”-ухилянтка хотіла втекти за кордон, але щось пішло не так

Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка: ніби звичайна бабуся з українського села вирішила поїхати за кордон на відпочинок. Та прикордонники запідозрили, що з бабусею щось не так.

Переодягаються у жінок, перепливають Тису, шукають фіктивних дружин і цей перелік можна продовжувати довго. Поки одні воюють, інші продумують план втечі. Таких меншість та все ж, вони є. Та нове “маскування” від потенційного втікача змогло вразити навіть прикордонників. А тим часом тих, хто перетнув кордон незаконно, можуть змусити приїхати назад.

Всі деталі й відео епічного розкриття хлопця — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістки Вікторії Гнатюк.

“Бабуся”-втікачка

Квітчаста хустка, окуляри та картата сумка: ніби звичайна бабуся з українського села вирішила поїхати за кордон на відпочинок. Та прикордонники запідозрили, що з бабусею щось не так. На додачу з’ясувалося, що “бабуся” не мала при собі документів. Коли ж пенсіонерку взялися перевіряти, на прикордонників чекав “сюрприз”, адже виявилося, що закосити під бабусю намагався досить молодий чоловік. Маскарад у дусі “бабця-стайл” у відео:

Який план придумав чоловік?

Легкими рухами бабуся перетворилася на чоловіка. Прикордонники були вражені винахідливістю хлопця, адже той продумав усе до деталей — не лише від образу, а й шлях, як дістатися до кордону максимально непоміченим.

“Його задумка зазнала невдачі, псевдобабусю викрили ще під час прямування до місця призначення потягом. Зокрема, під час перевірочних заходів пасажирів потяга «Київ – Ужгород» оперативні співробітники Чопського прикордонного загону виявили в одному з вагонів підозрілу особу. Вдягнена у жіночий одяг, вона усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, «бабуся» відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж «ряженого» викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону”, — йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Ба більше, з’ясувалося, цей хлопець намагається пробратися через кордон не вперше, ну й тепер вийти “сухим” з води не вдасться.

“Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу, на початку червня, його затримали за спробу незаконного перетинання кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Ужгород». Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд. Цього разу одесит діяв за тим же планом, дещо "удосконаленим", проте знову попався. Його доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо затриманого адміністративно-процесуальні документи за ч.2 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». За вчинене йому доведеться відповідати перед судом”, — йдеться у повідомленні.

Ловлять втікачів регулярно?

Водночас у прикордонній службі кажуть, таких фантазерів менше, ніж здається, але визнають, що спроби перетнути кордон незаконно перетинають систематично.

Чотири десятки втікачів за раз і скільки людей щодня намагаються перетнути кордон?

А за кілька днів до цього, 14 червня, прикордонники розвернули вантажівку, в причепі якої сидів відразу 41 ухилянт. Транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. Ймовірно, пізніше група мала розділитись або ж організатори вигадали інший спосіб, щоб перевезти ухилянтів до Молдови. Речник Держприкордонслужби зазначив, що на місце також викликали співробітників поліції та СБУ, щоб завести справу щодо водія про незаконне переправлення через кордон й встановити усіх учасників схеми.

Водночас міністр МВС Ігор Клименко в інтерв’ю “Радіо Свобода” заявив, що в Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, зокрема через ліси та річку Тису.

“Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які знаходяться за 5-10 км від кордону. Ми говоримо про десятки людей кожного дня — буває 10, 20, 30. Ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. Це достатньо великий процент — приблизно 15% таких наших громадян”, — зазначив Ігор Клименко.

Скільки чоловіків поїхало за кордон від початку 2022 року?

Він також зазначив, що має інформацією про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку у період від початку повномасштабного вторгнення РФ, втім ця інформація закрита.

“Звичайно маю, але я її не скажу, тому що ці цифри на сьогоднішній день закриті і вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 10-15-20 км від кордону, ми також в ці цифри рахуємо. Кордон з Румунією, Словаччиною, Польщею, Угорщиною з нашої сторони мінімально захищений, технічно необладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон з Європейським Союзом для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон”, — розповів Клименко.

Тих, хто поїхав незаконно, повернуть до України?

Крім цього, міністр заявив, що Україна таки веде активні переговори з представниками країн Євросоюзу, аби ті повертали українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон. За словами Клименка, наразі країни ЄС не налаштовані масово повертати українських чоловіків, але переговори тривають.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВИЙ МАСКАРАД! Чоловік прикинувся бабцею, аби втекти за кордон, але щось пішло не так

Читайте провідні новини дня: