В якому віці люди відчувають себе найбільш нещасними: дослідження вчених

Стало відомо, коли та чому саме в цьому віці люди почувають себе нещасними.

Професор економіки Девід Бленчфловер з Дартмутського коледжу (США) провів дослідження, метою якого було визначити, в якому віці людина почувається найщасливішою.

Проаналізувавши дані зі 132 країн світу, професор зробив висновок, що в розвинених країнах люди почуваються найбільш нещасними в 47 років і два місяці, в країнах, що розвиваються — у віці 48 років і два місяці.

Чому люди посувають себе нещасними

На думку дослідника, рівень людського щастя протягом життя залежить, в першу чергу, від віку і то підіймається, то опускається. Найнижча точка припадає якраз на 47-48 років.

Вчений вважає, що сумні почуття накопичуються поступово, з віком, через усвідомлення старості, що настає, коли людина підбиває життєві підсумки.

У цей період життя людини, вона перестає відчувати задоволення від того, що отримувала раніше, у цей період її багато що розчаровує. Серед причин може бути та незадоволеність фінансовим становищем, відсутність перспектив росту на роботі. Бленчфловер розповів про те, що "вік нещастя" може бути пов'язаний з розривом соціальних зв'язків і розлученнями. Люди, які зберегли шлюб, були щасливіші за тих, хто пережив розлучення. Крім того, до 40 років знижується рівень тестостерону в чоловіків та естрогену в жінок. В психології цей період найчастіше називають кризою середнього віку — саме в цьому віці люди почуваються найменш задоволеними своїм життям.

Але не варто впадати у відчай, тому що з часом, віком "крива щастя" знову росте та підіймається вгору. За підрахунками вченого, вік, у якому людина почувається найщасливішою настає спочатку у 20, а потім у 70 років. і це подає надію. З роками матеріальні блага та кар'єрне зростання відходять на другий план, у пріоритеті — сім'я та близькі, є час на улюблені захоплення, відпочинок. Одним словом людина стає мудрішою та щасливішою.

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