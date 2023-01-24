Які люди живуть довше – гладкі чи худорляві: ви будете здивовані

Чому бути гладким не так вже й погано, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Згідно з даними Японського товариства з вивчення ожиріння, найменша ймовірність розвитку будь-яких хвороб у людини з індексом маси тіла 22. Нагадуємо, що індекс маси тіла розраховується як співвідношення ваги й зросту за формулою: вага (кг) поділена на зріст (м) у квадраті.

Тобто, худорляві люди менше хворіють. А як впливає вага на тривалість життя, на довголіття? Відповідь надали японці в статті на Nikkei Asian Review

Протягом 10 років вчені спостерігали за приблизно 350 000 жителів Японії, в середньому учасникам було понад 40 років. Науковці висунули наступні гіпотези щодо впливу ваги тіла на тривалість життя:

У людей із нормальною вагою найнижчий ризик смерті. У людей із вагою трохи нижчою за стандартну найнижчий ризик смерті. У людей із вагою трохи вищою за стандартну найнижчий ризик смерті.

Третя гіпотеза підтвердилася, з'ясувалося, що найменша ймовірність смерті у жінок була з ІМТ 23-24,9, у чоловіків – з індексом маси тіла 25-26,9, тобто найнижчий ризик смерті виявився у людей із вагою трохи вищою за стандартну

Чому виявилося, що гладкіші люди живуть довше

Відомо, що ожиріння шкідливе для здоров'я. Підвищений вміст вісцерального жиру, наприклад, збільшує ризик таких захворювань, як високий кров'яний тиск, діабет, артеріосклероз, який призводить до інсульту та інфаркту міокарда.

Загальноприйнято вважати, що для хорошого здоров'я необхідно менше їсти, вживати корисні продукти.

Водночас Дзюн Сасакі (Jun Sasaki), голова медичної корпорації "Юсекай", вважає: "Головне в старості – це просто багато їсти. Краще бути гладким, ніж худорлявим".

Чому з віком краще набрати вагу?

На думку Сасакі, ожиріння остерігаються через можливість артеріосклерозу. Але з віком він прогресує так чи інакше і його профілактика вже не має такого сенсу, як у молодості.

Та з віком виникає інша загроза – проблема крихкості, зниження фізичної та психічної життєздатності, м'язової сили, когнітивних функцій тощо. Підвищується ризик функціональних порушень, які призводять до постільного режиму та смерті. Тому, вважає дослідник, краще добре харчуватися і трохи набрати вагу в літньому віці, щоб уникнути цієї крихкості.

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