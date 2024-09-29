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Військові скаржаться на провальну оборону поблизу двох міст на Донеччині - DeepState

Військові скаржаться на провальну оборону поблизу двох міст на Донеччині - DeepState

Неякісна оборона біля Гірника на Донеччині / Фото: Deepstatemap

Аналітики вважають, що росіяни готуються штурмувати місто.

Українські військові скаржаться на неякісні фортифікаційні споруди біля Гірника та Покровська Донецької області. За цю оборони відповідала військово-цивільна адміністрація (ВЦА).

Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, прикріпивши фото до допису, якими поділилися військові. 

"Нещодавно ми зазначали, що кацапи почали інтенсивно обстрілювати місто, готуючись до його штурму. І коли він почнеться, то ворога зустрінуть саме ці ІФС. Тому вся доля відбиття тиску противника в першу чергу на плечах пілотів зі скидами та FPV-дронами", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначають військові, подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська.

"Окремо можна звернути увагу на колючий дріт "єгоза" в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома. Проаналізувавши супутникові знімки, можна побачити намагання вибудувати ІФС, навіть присутні взводно-опорні пункти. Але їх якість залишає бажати кращого і довго на таких позиціях оборону не потримаєш. А є й позиції, до яких підійшли виважено, але там просто немає кому стояти", - додали аналітики. 

У DeepState нагадали, що ще в травні Верховна Рада створила ТСК, яка займається питаннями фортифікацій. Ця проблема набула розголосу з Харківщини.

Нагадаємо, за інформацією військовий експертів, Вугледар Донецької області затиснутий, ворог намагається прорватися до міста.

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