Вугледар затиснутий, ворог намагається прорватися до міста: експерт про загрозу окупації

Ситуація довкола Вугледара в Донецькій області доволі складна. За певними даними, зосереджено понад 15 тисяч особового складу російської армії.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович розповів в ефірі Radio NV.

"Сьогодні було повідомлено про те, що з Бердянського напрямку знімаються війська і перекидаються теж під Вугледар. Там ще плюс п’ять тисяч. Тому зараз росіяни кидають сили саме на те, щоб захопити Вугледар", - наголосив експерт.

За його словами, також була інформація про те, що загарбники закріплюються на околицях міста. Тим часом оборону Вугледара продовжує тримати 72-га бригада.

"Росіяни намагаються просочуватись до середини міста, до середмістя Вугледара. Сам по собі населений пункт невеликий. Основні події розгортаються якраз зі сходу, із заходу, де ворог намагається оточити місто", - наголосив Попович.

Військовий оглядач зауважує, що фактично місто затиснуто з двох боків. Саме тому ситуація навколо населеного міста важка.

"Там залишився невеличкий прохід, через який можна його покинути — або когось вивезти і щось ввезти. І то [дорога] прострілюється", - додав він.

Нагадаємо, генерал армії Микола Маломуж заявляв про те, що ситуація під Вугледаром складна. З його слів, в разі захоплення Вугледара окупанти отримають прямий вихід на Покровськ, а також зможуть просуватися територією Донецької області.

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