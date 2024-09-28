Угледар зажат, враг пытается прорваться в город: эксперт об угрозе оккупации

Угледар продолжает держать 72 бригада.
Ситуация вокруг Угледара в Донецкой области довольно сложная. По определенным данным, сосредоточено более 15 тысяч личного состава русской армии.
Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV.
"Сегодня было сообщено о том, что с Бердянского направления снимаются войска и опрокидываются тоже под Угледар. Там еще плюс пять тысяч. Поэтому сейчас россияне бросают силы именно на то, чтобы захватить Угледар", — подчеркнул эксперт.
По его словам, также была информация о том, что захватчики закрепляются в окрестностях города. Тем временем оборону Угледара продолжает держать 72-я бригада.
"Россияне пытаются проникать в середину города, в центр города Угледара. Сам по себе населенный пункт небольшой. Основные события разворачиваются как раз с востока, с запада, где враг пытается окружить город", — подчеркнул Попович.
Военный обозреватель отмечает, что фактически город зажат с двух сторон. Поэтому ситуация вокруг населенного города тяжелая.
"Там остался небольшой проход, через который можно его покинуть или кого-то вывезти и что-то ввезти. И то [дорога] простреливается", — добавил он.
Напомним, что генерал армии Николай Маломуж заявлял о том, что ситуация под Угледаром сложная. По его словам, в случае захвата Угледара оккупанты получат прямой выход на Покровск, а также смогут продвигаться по территории Донецкой области.
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