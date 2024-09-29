Нічна атака по Україні: де збивали ворожі дрони 

ППО працювала у чотирьох областях.
Вночі, 29 вересня 2024 року, окупанти знову влаштували атаку по українських містах.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
"Противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 вересня росіяни масовано атакують Запоріжжя керованими авіабомбами. Ворог скинув більше десятка КАБів. Про наслідки атаки читайте у новині.
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