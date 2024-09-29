Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака по Украине: где сбивали вражеские дроны

Ночная атака по Украине: где сбивали вражеские дроны

Ночью сбивали беспилотники / Фото: Associated Press

ПВО работала в четырех областях.

Ночью, 29 сентября 2024 года, оккупанты снова устроили атаку по украинским городам.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БпЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локаций, предварительно без последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 сентября россияне массированно атакуют Запорожье управляемыми авиабомбами. Враг сбросил более десятка КАБов. О последствиях атаки читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация