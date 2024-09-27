Удар РФ по Измаилу: количество пострадавших выросло

Среди раненых трое детей.
Ночью 27 сентября кафиры совершили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесщины. В результате вражеского погибли 3 человека, еще 14 ранены.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Как детализировали, среди них трое детей:
- двое мальчиков 3 и 13 лет
- 14-летняя девочка.
Информация о других пострадавших уточняется.
"Повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт", — отметили в ведомстве.
Напомним, 26 сентября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате ракетного удара погибла 62-летняя женщина.
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