Удар РФ по Измаилу: количество пострадавших выросло

Ночью 27 сентября кафиры совершили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесщины. В результате вражеского погибли 3 человека, еще 14 ранены.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Удар по Измаилу

Как детализировали, среди них трое детей:

двое мальчиков 3 и 13 лет

14-летняя девочка.

Информация о других пострадавших уточняется.

Удар по Измаилу

"Повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт", — отметили в ведомстве.

Удар по Измаилу

Напомним, 26 сентября российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ракетами и беспилотниками. В результате ракетного удара погибла 62-летняя женщина.

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