Во Флориде бушует самый мощный в истории ураган "Хелен" (фото, видео)

Ожидается, что после Флориды "Хелен" ударит по Джорджии и прокатится по другим штатам.

В США побережье Флориды накрыл ураган "Хелен" – самый мощный в истории полуострова. Сотни тысяч домов и предприятий остались без света. Есть первые жертвы.

Об этом сообщает АР.

Шторму во Флориде присвоили четвертую категорию опасности, в штате введен режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигают 225 км/ч.

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В результате разрушительной стихии в штате без света осталось более 800 тыс. домов и предприятий. Уже более 70 тыс. человек покинули свои дома, потому что вынуждены были эвакуироваться.

На данный момент известно о по меньшей мере двух погибших. Местные власти предупреждают, что количество жертв может возрасти.

Отмечается, что это первый шторм такой мощи, накрывший регион с 1851 года. Специалисты прогнозируют много серьезных разрушений.

Ожидается, что после Флориды "Хелен" ударит по Джорджии и прокатится по другим штатам.

В Сети публикуют многочисленные видео разрушительного шторма во Флориде. Водой залило улицы, автодороги, затопило здания, автомобили, мощный ветер ломает деревья и опрокидывает дома.

Ураган "Хелен" во Флориде/Скриншот с видео

Ураган "Хелен" во Флориде/Скриншот с видео

Ураган "Хелен" во Флориде/Скриншот с видео

Ураган "Хелен" во Флориде/Скриншот с видео

Во Флориде бушует мощный ураган "Хелен"

Напомним, 19 сентября циклон "Борис", принесший масштабное наводнение в Европу, добрался до Венгрии. Река Дунай вышла из берегов и подтопила здание парламента.

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