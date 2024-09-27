В Индии религиозный праздник обернулся трагедией: утонуло более 40 человек

В Индии утонуло не менее 46 человек во время празднования индуистского религиозного фестиваля. Большинство погибших – дети.

Об этом пишет Reuters.

По меньшей мере, 46 человек утонули, большинство из них дети, во время купания в реках и прудах в честь празднования индуистского религиозного фестиваля, который отмечают миллионы людей на севере Индии.

Фото: Associated Press

По данным отдела борьбы со стихийными бедствиями Бихару, среди погибших – 37 детей и семеро женщин. Правительство штата объявило о компенсации в размере 400 000 рупий (4784 доллара) семьям каждого из погибших.

Напомним, в Турции погибли четверо членов семьи, пытавшихся спасти 13-летнюю девочку от потопления в озере.

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