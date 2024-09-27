В Індії релігійне свято обернулося трагедією: потонуло понад 40 осіб 

В Iндії потонуло щонайменше 46 осіб під час святкування індуїстського релігійного фестивалю. Більшість загиблих – діти.

Про це пише Reuters.

Щонайменше 46 людей потонули, більшість з них діти, під час купання в річках і ставках на честь святкування індуїстського релігійного фестивалю, який відзначають мільйони людей на півночі Індії.

Фото: Associated Press

За даними відділу боротьби зі стихійними лихами Біхару, серед загиблих – 37 дітей і семеро жінок. Уряд штату оголосив про компенсацію в розмірі 400 000 рупій (4784 долари) сім'ям кожного із загиблих.

Нагадаємо, у Туреччині загинули четверо членів родини, які намагалися врятувати 13-річну дівчинку від потоплення в озері.

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