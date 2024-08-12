У Європі зафіксовані випадки смертоносної лихоманки Оропуш: що відомо

В Європі зафіксовані перші випадки лихоманки Оропуш, яка нещодавно стала причиною двох смертей у Бразилії.

Про це повідомляє Mirror.

Дві людини, які повернулися з Куби, були госпіталізовані в Італії з симптомами лихоманки. 26-річна жінка захворіла на лихоманку та діарею після повернення в Верону 26 травня. 45-річний чоловік почав відчувати симптоми після поїздок до Гавани та Сантьяго-де-Куба і звернувся за медичною допомогою в Фори на півночі Італії 7 червня.

Професор імунології Денні Альтман з Імперського коледжу Лондона попереджає, що хвороба може стати неконтрольованою, особливо з урахуванням можливого впливу глобального потепління. У тяжких випадках лихоманка Оропуш може викликати неврологічні проблеми, такі як менінгіт.

Доктор Кончетта Кастільєтті, спеціаліст з вірусології, зазначає, що арбовіруси, до яких відноситься лихоманка Оропуш, є серйозною загрозою для громадського здоров’я.

Лихоманка Оропуш — це інфекція, викликана вірусом Orthobunyavirus oropoucheense, який передається комарем Culicoides paraenses (маруим) в регіоні Амазонки. В лісових районах вірус можуть поширювати й інші комахи, а в містах — комар Culex quinquefasciatus.

У середині липня Тедрос Аданом Гебреєсус, голова ВООЗ, попередив, що нова пандемія може розпочатися в будь-який момент. Він навів як приклад спалах пташиного грипу H5N1.

Нагадаємо, у Європі зростає захворюваність на лихоманку денге, яку передають комарі. Інвазивний вид комарів виявили у 13 країнах, включаючи Францію, Румунію, Угорщину та анексований Росією Крим.

Читайте також:

Медики б'ють на сполох: небезпечна лихоманка денге захоплює південь Європи, США та Африку

СРСР використовував, як біологічну зброю: в Росії біля кордону з Україною стався спалах небезпечної лихоманки

У Британії виявили хворих на рідкісний вірус Ебола, який може викликати вагінальні кровотечі та глухоту: що відомо