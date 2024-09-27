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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Знищено понад 649 тисяч російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили багато техніки.

Станом на ранок 27 вересня 2024 року ЗСУ знищили 649 170 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 649 170 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18678 (+58) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 16031 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3192 (+2).

Як повідомлялося, WSJ опублікувало статтю про 80 тисяч загиблих українських військових у війні. Тим часом оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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