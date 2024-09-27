Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 27 вересня 2024 року ЗСУ знищили 649 170 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1370 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 649 170 (+1370) осіб,

танків ‒ 8846 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,

артилерійських систем – 18678 (+58) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО ‒ 961 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),

крилаті ракети ‒ 2608 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3192 (+2).

Як повідомлялося, WSJ опублікувало статтю про 80 тисяч загиблих українських військових у війні. Тим часом оцінки російських втрат варіюються: за даними західних розвідок, загиблих може бути близько 200 тис., а поранених – близько 400 тис.

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