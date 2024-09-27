Росіяни вдарили ракетою по Дніпру: які наслідки

Російська окупаційна армія після опівночі завдала ракетного удару по Дніпру. Сталися руйнування на території промислового об’єкту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали", наголосив чиновник.

За його словами, вночі загарбники атакували Нікопольський район: вдарили БпЛА і артилерією по Нікополю і Марганецькій громаді. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, напередодні вдень РФ вдарила по Україні "Кинджалами".Зазначається, що від 10:00 до 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет з повітряного простору Російської Федерації.

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