ФСБ не може зупинити просування ЗСУ в Курській області - ISW

За даними аналітиків, Кремль не зміг створити ефективну структуру, щоб зупинити наступ на Курщині.

Спецпризначенці Федеральної служби безпеки Росії, яким Володимир Путін доручив здійснити контртерористичну операцію в Курській області, не мають для цього достатньої підготовки та обладнання.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Спецназ ФСБ зазвичай проводив контртерористичні операції проти невеликих терористичних груп і, ймовірно, не має достатньої підготовки та обладнання, необхідних для реагування на українські підрозділи, які проводять комбіновані збройні атаки", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що ФСБ намагається координувати бойові завдання з Міністерством оборони РФ та російськими військовими, попри те, що контролює антитерористичну операцію в Курській області.

Аналітики підкреслили, що Володимир Путін спочатку доручив ФСБ провести контртерористичну операцію в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, але потім почав доручати однакові завдання Міністерству оборони РФ, ФСБ та Росгвардії. Таким чином, на думку аналітиків, Кремль і російське військове командування намагалися створити злагоджену і ефективну структуру командування і управління в Курській області.

"Залишається незрозумілим, які обов'язки належать до компетенції контртерористичної операції ФСБ або Координаційної ради Міноборони РФ", — йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що дублювання завдань і слабкі структури, швидше за все, і надалі будуть створювати тертя між ФСБ і МО Росії.

Нагадаємо, заступник очільника ЦРУ Девід Коен вважає, що російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.

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