ФСБ не может остановить продвижение ВСУ в Курской области — ISW

По данным аналитиков, Кремль не смог создать эффективную структуру, чтобы остановить наступление на Курщине.

Спецназовцы Федеральной службы безопасности России, которым Владимир Путин поручил совершить контртеррористическую операцию в Курской области, не имеют для этого достаточной подготовки и оборудования.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не располагает достаточной подготовкой и оборудованием, необходимым для реагирования на украинские подразделения, которые проводят комбинированные вооруженные атаки", — говорится в отчете.

Аналитики объяснили, что ФСБ пытается координировать боевые задачи с Министерством обороны РФ и российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию в Курской области.

Аналитики подчеркнули, что Владимир Путин сначала поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях, но затем стал поручать одинаковые задачи Министерству обороны РФ, ФСБ и Росгвардии. Таким образом, по мнению аналитиков, Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления в Курской области.

"Остается непонятным, какие обязанности входят в компетенцию контртеррористической операции ФСБ или Координационного совета Минобороны РФ", — говорится в отчете.

В ISW подчеркнули, что дублирование задач и слабые структуры, скорее всего, и дальше будут создавать трения между ФСБ и МО России.

Напомним, заместитель главы ЦРУ Дэвид Коэн считает, что российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" при попытке вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

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