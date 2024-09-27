У Катарі заявили про нову домовленість між Україною та РФ про обмін дітьми

Всіх зустрінуть у посольстві Катару у Москві перед обміном.

У Катарі заявили про нову угоду між Україною та російським агресорами щодо обміну тринадцятьма дітьми.

Про це інформує Lemonde.

Катарський чиновник заявив, що "Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні", додавши, що "четверо неповнолітніх" возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії.

Повідомляється, що до України повернуться діти віком від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до Росії, від 2 до 7 років.

Всіх зустрінуть у посольстві Катару у Москві перед обміном.

Катар виступає посередником щодо репатріювання дітей до України з липня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лубінець зробив заяву про кількість депортованих українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що до України повернуться ще 6 дітей, вивезених Росією.

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