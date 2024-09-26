27 вересня — яке церковне свято, чому забороняється працювати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 вересня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його. Калістрат був римським воїном, який, дізнавшись про християнство, вирішив прийняти цю віру. Він відмовився поклонятися язичницьким богам, що стало причиною його переслідування. Калістрат проявив велику відвагу і витривалість, витримуючи тортури за свою віру.

Згідно з легендою, Калістрат не був єдиним, хто підтримував християнську віру. До нього приєдналися його товариші, які також були солдатами. Ці воїни, відомі як «мученики Калістрата», проявили свою вірність і мужність, відмовляючись відректися від Христової віри. Після численних тортур і переслідувань Калістрата та його воїнів заарештували. Їх засудили до страти, і вони зазнали жорстоких мук. Мучеництво Калістрата і його воїнів стало символом відданості та сили віри.

Церковне свято 27 вересня — день пам'яті святого преподобного Ніла Гротафера

Ніл Гротафер народився в другій половині XIV століття в родині, що, за переказами, була з Литви або з українських земель. У молодості Ніл вирішив присвятити своє життя Богові, і тому став ченцем. Він жив у пустельних місцях, присвячуючи час молитві та аскезі.

Ніл став засновником кількох монастирів, зокрема Ніло-Гротаферського монастиря, що знаходився на Чернігівщині. Монастир швидко став відомим завдяки духовній практиці і аскетичному життю. Ніл також був відомий як духовний наставник. Він залучав численних учнів, яким передавав свої знання та досвід, закликаючи їх до чеснот і молитви.

Ніл Гротафер також відомий тим, що постраждав за свою віру. За легендою, він був переслідуваний через свої християнські переконання, що підтверджує його статус мученика.

Прикмети 27 вересня

Народні прикмети 27 вересня / Фото: Unsplash

Мокрий сніг з дощем вказує, що в січні будуть відлиги.

Якщо вже випав перший сніг, то зима прийде через 40 днів.

Південний вітер до теплої зими.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється працювати. Здавна вважалося, що інакше людина не отримає користі від роботи, все буде валитися з рук. Також не слід сваритися, тому що будь-які сварки затягнуться надовго.

Що можна робити завтра

За традицією цього дня селяни прибирали вулики до теплих місць на зимівлю. Крім того, дата вважалася сприятливою для того, щоб продати чи придбати коня.

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