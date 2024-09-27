На Сумщині пролунав 94 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV дронів (2 вибухи), також завдав удару КАБ (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
- Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи)
- Краснопільська громада: завдано удару з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстрілів з мінометів (17 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (10 вибухи).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (18 вибухів).
- Шалигинська громада: відбулися обстріл з використанням FPV дронів (4 вибухи), скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).
- Хотінська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Дружбівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.
- Свеська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).
- Глухівська громада: був обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Путивльська громада: ворог завдав атаки з використанням FPV дрону (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві Івано-Франківську пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.
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