На Сумщині пролунав 94 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (29 вибухів), FPV дронів (2 вибухи), також завдав удару КАБ (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).

Сумська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (4 вибухи), обстріли з використанням FPV дронів (5 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи)

Краснопільська громада: завдано удару з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстрілів з мінометів (17 вибухів), РСЗВ (12 вибухів), артилерії (10 вибухи).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).

Новослобідська громада: здійснено пуск КАБ (3 вибухи), мінометні обстріли (18 вибухів).

Шалигинська громада: відбулися обстріл з використанням FPV дронів (4 вибухи), скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (2 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).

Хотінська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи).

Дружбівська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи), у результаті чого поранення отримали 2 цивільні особи.

Свеська громада: зафіксовано пуск КАБ (3 вибухи).

Глухівська громада: був обстріл з використанням FPV дронів (2 вибухи).

Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Путивльська громада: ворог завдав атаки з використанням FPV дрону (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві Івано-Франківську пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Запорізькій області пролунали вибухи.

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