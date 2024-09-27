Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським

Він заявив, що зустріч відбудеться у пʼятницю зранку.
Кандидат у президенти Сполучених Штатів від республіканської партії Дональд Трамп заявив, що проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Trump Tower.
Про це він повідомив у власній соцмережі TruthSocial.
"Як ви знаєте, президент Зеленський попросив про зустріч зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Trump Tower", - заявив Трамп.
Він додав, що те що відбувається в Україні це ганьба.
"І це ганьба, те що відбувається в Україні. Стільки смертей, стільки руйнувань. Це жахлива річ", — заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда Зеленського не погодилася на зустріч із Трампом.
Крім того, ми раніше інформували, що Трамп і республіканці почали кампанію проти Зеленського.
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