Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 25 вересня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півдня.

Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА;

"Шахеди"на Одещині курс західний;

"Шахеди" на півночі Херсонщини та півдні Миколаївщини, курс на північний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі російський "Шахед" пролетів на критично низькій висоті біля Рівненської АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі російська армія вдарила по Україні дронами і ракетами, стало відомо, скільки цілей вдалось знищити.

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