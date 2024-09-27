Кортеж Папи Римського атакували з вимогою “перестати катувати биків”: відео

Активістка, яка протестувала проти зв'язків Ватикану з коридою, кинулася під папамобіль.

У четвер, 26 вересня, під час візиту Папи Римського Франциска до Люксембургу його кортеж атакували активісти, які протестують проти жорстокого поводження з тваринами під час кориди. В організації захисту прав тварин PETA стверджують, що ці змагання часто присвячені католицьким святим, а тореадорів благословляють місцеві священики.

Про цей інцидент повідомляє видання Politico.

На опублікованих кадрах видно, що коли глядачі вишикувалися вздовж вулиці, якою проїжджав на папамобілі 87-річний понтифік, одна із протестувальниць перестрибнула через огорожу та упала навколішки перед транспортним засобом. У руках вона тримала табличку із закликом заборонити проведення кориди і вимагала від Папи “припинити мучити биків”.

Охоронці Папи Римського швидко відтягнули жінку та затримали її разом із двома іншими активістами.

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У PETA заявили , що протестувальники отримали тілесні ушкодження під час затримання, але додали, що це “насильство” було дріб’язковим, в порівнянні з жорстоким поводженням з тваринами на аренах для кориди.

“PETA благає Папу Франциска припинити приналежність Церкви до жорстоких, нехристиянських боїв биків”, — йдеться у заяві захисників тварин.

Корида, під час якої бика вбивають перед натовпом, практикується в Іспанії, Португалії та на півдні Франції, а також у деяких частинах Латинської Америки. Водночас ці криваві змагання заборонені у Великій Британії та Італії.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск розділив спільну трапезу із групою трансгендерних жінок, багато з яких є секс-працівниками, що емігрували з Південної Америки.

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