Кортеж Папы Римского атаковали с требованием "перестать мучить быков": видео

В четверг, 26 сентября, во время визита Папы Римского Франциска в Люксембург его кортеж атаковали активисты, протестующие против жестокого обращения с животными во время корриды. В организации защиты прав животных PETA утверждают, что эти соревнования часто посвящены католическим святым, а тореадоров благословляют местные священники.

Об этом инциденте сообщает издание Politico.

На опубликованных кадрах видно, что когда зрители выстроились вдоль улицы, по которой проезжал на папамобиле 87-летний понтифик, одна из протестующих перепрыгнула через забор и упала на колени перед транспортным средством. В руках она держала табличку с призывом запретить проведение корриды и требовала от Папы "прекратить мучить быков".

Охранники Папы Римского быстро оттащили женщину и задержали ее вместе с двумя другими активистами.

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В PETA заявили, что протестующие получили телесные повреждения во время задержания, но добавили, что это "насилие" было мелочным по сравнению с жестоким обращением с животными на аренах для корриды.

"PETA умоляет Папу Франциска прекратить причастность Церкви к жестоким, нехристианским боям быков", — говорится в заявлении защитников животных.

Коррида, во время которой быка убивают перед толпой, практикуется в Испании, Португалии и на юге Франции, а также в некоторых частях Латинской Америки. В то же время, эти кровавые соревнования запрещены в Великобритании и Италии.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск разделил общую трапезу с группой трансгендерных женщин, многие из которых являются эмигрировавшими из Южной Америки секс-работниками.

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