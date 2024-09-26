"Это достижимо": Зеленский сообщил, какую именно помощь Украина ожидает от партнеров (видео)

Зеленский рассказал лидерам США о последних событиях на поле боя Украины в Курской области РФ, а также объяснил потребности украинского народа.

Во время встречи с вице-президентом и кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис глава Украины Владимир Зеленский назвал составляющие для спасения тысяч жизней украинцев и сведения российского террора к нулю.

Об этом говорилось в речи Зеленского сразу после переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

"Мы должны остановить эту войну, мы должны достичь справедливого мира. Мы должны защищать наших людей от Путина. Мы благодарны Америке за поддержку Украины все это время. У нас была очень важная встреча сразу после разговора с президентом Байденом и обсуждения плана победы, которым я поделился. и с вице-президентом Харрис. Для нас также очень важно быть полностью понятными и работать в полной координации с США», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что 26 сентября утром встретился с американскими конгрессменами двух палат и выразил им благодарность за двухпартийную поддержку.

"Нам нужен справедливый мир", — подчеркнул президент Украины.

Он рассказал лидерам США о последних событиях на поле боя Украины в Курской области РФ, а также объяснил потребности украинского народа.

"Сегодня у нас есть новый мощный пакет поддержки. И мы имеем общий взгляд на то, что нам нужно сделать. Мы должны продолжать давление на Россию, чтобы остановить войну и заложить действительно крепкий справедливый мир. Для нас это главный приоритет, как и для других свободолюбивых наций — достижение реального мира, не заморозки войны", — сказал он.

Зеленский перечислил, в чем больше всего сейчас нуждается Украина, которая противостоит врагу.

"Следовательно, нам необходимо сохранять мощные санкции против России и использовать поступления от замороженных российских активов для защиты Украины от российского зла. Мы также обязаны упорно работать, чтобы привлечь к ответственности всех российских преступников", — сообщил Зеленский.

Также он проинформировал вице-президента о последних российских атаках "Шахедов" на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Нам нужно срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы спасти тысячи жизней и свести российский террор к нулю. Это достижимо", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Камалой Харрис 26 сентября в Белом доме. До этого он говорил с президентом США Джо Байденом, который сообщил о новом пакете военной помощи на 2,4 млрд долларов для Украины.

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