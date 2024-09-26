Байден сообщил о новом пакете военной помощи на 2,4 млрд долларов для Украины

Президент США также отметил, что будет обсуждать с Зеленским план мира.

Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским глава США Джо Байден сообщил о

новый пакет военной помощи на 2,4 млрд долларов и анонсировал обсуждение плана победы Украины.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Вы уже представили нам примерный план победы в этой войне. И это именно то, что мы будем сегодня обсуждать. Чтобы вы смогли победить в этом конфликте", — сказал Байден в начале встречи.

По его словам, первой задачей является укрепление позиции Украины на поле боя.

"Поэтому мы объявляем новый пакет военной помощи на 2,4 млрд долларов. Также все остальные средства, выделенные Конгрессом в этом году, мы предоставим Украине до конца этого года. Это укрепит позиции Украины", — сообщил президент США.

По словам главы США, для успеха Украины в долгосрочной перспективе также будет предоставляться помощь.

"Мы будем поддерживать членство Украины в НАТО и ЕС и продолжать укреплять ваши демократические институты. Мы убедимся в том, что у Украины будут все необходимые средства для защиты от любой другой агрессии со стороны России, поэтому мы создаем определенные партнерства", — заявил Байден, в частности, он упомянул договоренности с другими странами относительно гарантий безопасности.

Он добавил, что Россия не победит в этой войне.

"Победи Украина. И мы будем продолжать поддерживать Украину", — сказал президент США.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в Белом доме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Зеленский в США ознакомил с планом победы сенаторов от обеих партий.

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