Расследование "вмешательства в выборы" Зеленского: в Белом доме обратились к республиканцам

Республиканцам напомнили об их недавней встрече с президентом Зеленским и о реакции демократов на нее.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала республиканцев отказаться от расследования "вмешательства в выборы" президента Владимира Зеленского и посла Оксаны Маркаровой, так как в визите украинской делегации на оборонный завод в Пенсильвании не было ничего чрезвычайного.

Об этом пишет "Европейская правда".

На брифинге в Белом доме, состоявшемся в четверг, 26 сентября, спикер отметила, что украинская сторона подала официальный запрос на посещение предприятия по производству боеприпасов, где работают обычные американцы. По словам Жан-Пьер, это не первый подобный запрос от украинцев за время войны.

Она напомнила, что два месяца назад состоялся похожий визит президента Зеленского в штат Юта.

"Всего два месяца назад президент Зеленский посетил штат Юта и провел очень похожее мероприятие с губернатором-республиканцем. На мероприятии присутствовали представители Республиканской партии, и не было никакого требования провести расследование. Поэтому мы призываем республиканцев в Палате представителей отказаться от расследования", – сказала спикера Белого дома.

Обвинения республиканцев заключаются в том, что на встречу с президентом Зеленским не пригласили ни одного республиканца, вроде бы специально. К тому же Пенсильвания, возглавляемая губернатором-демократом, является одним из ключевых штатов, результаты голосования в котором будут оказывать значительное влияние на результаты выборов.

Напомним, в Палате представителей США обвинили администрацию президента Джо Байдена в вероятном злоупотреблении правительственными ресурсами, которые могли позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за визита на оборонный завод в Пенсильвании вмешаться в президентские выборы 2024 года. На фоне этого в Конгрессе также требуют уволить посла Украины Оксану Маркарову, которая организовала этот визит.

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