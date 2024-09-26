Байден повідомив про новий пакет військової допомоги на 2,4 млрд доларів для України

Президент США також зазначив, що обговорюватиме з Зеленським план миру.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Джо Байден повідомив про новий пакет військової допомоги на 2,4 млрд дол. та анонсував обговорення плану перемоги України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ви вже представили нам приблизний план перемоги в цій війні. І це саме те, що ми будемо сьогодні обговорювати, щоб ви змогли перемогти в цьому конфлікті", — сказав Байден на початку зустрічі.

За його словами, найпершим завданням є зміцнення позиції України на полі бою.

"Тому ми оголошуємо новий пакет військової допомоги на 2,4 млрд дол. Також усі інші кошти, які були виділені Конгресом цього року, ми надамо Україні до кінця поточного року. Це зміцнить позиції України", — повідомив очільник США.

За його словами, для успіху України в довгостроковій перспективі також буде надаватися допомога.

"Ми підтримуватимемо членство України в НАТО та ЄС і продовжуватимемо зміцнювати ваші демократичні інституції. Ми переконаємося в тому, що б в України були всі необхідні засоби для захисту від будь-якої іншої агресії з боку Росії, тому ми створюємо певні партнерства", — заявив Байден. Зокрема він згадав домовленості з іншими країнами щодо гарантій безпеки.

Він додав, що Росія не переможе в цій війні.

"Переможе Україна. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну", — сказав президент США.

Нагадаємо, в четвер, 26 вересня, у Білому домі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Раніше Зеленський у США ознайомив із планом перемоги сенаторів від обох партій.

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