Трамп заявил, что встретится с Зеленским

Он заявил, что встреча состоится в пятницу утром.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Trump Tower.

Об этом он сообщил в собственной соцсети TruthSocial.

"Как вы знаете, президент Зеленский попросил о встрече со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9:45 у Trump Tower", — заявил Трамп.

Он добавил, что происходящее в Украине это позор.

"И это позор, то, что происходит в Украине. Столько смертей, столько разрушений. Это ужасная вещь", — заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп и республиканцы начали кампанию против Зеленского.

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