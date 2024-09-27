В Днепре и Запорожье ночью раздались взрывы

В ночь на 27 сентября в Днепре прогремели взрывы, также о взрывах сообщается на Запорожье.

Об этом информирует Общественное.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде регионов Украины.

"Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, о взрывах в Запорожской области сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы.

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