В Днепре и Запорожье ночью раздались взрывы

Предварительно, враг совершил атаку баллистическим вооружением.
В ночь на 27 сентября в Днепре прогремели взрывы, также о взрывах сообщается на Запорожье.
Об этом информирует Общественное.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в ряде регионов Украины.
"Угроза применения баллистики в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, о взрывах в Запорожской области сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожской области раздались взрывы.
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