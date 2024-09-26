В Киеве и Хмельницкой области прогремели повторные взрывы

В Киеве в ночь на 26 сентября прозвучала новая серия взрывов.

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Об этом сообщает Общественное.

В столице ранее были зафиксированы вражеские беспилотники.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — заявили в КМВА.

Также сообщается о взрывах в Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины охватила воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

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